Общество

Большинство участников опроса ПЛН поддерживает возвращение очного формата обучения

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (73,88%) поддерживает возвращение очного формата обучения псковских школьников. По их мнению, качество дистанционного обучения ниже традиционного. Это следует из опроса, в котором приняли участие 582 человека.

При этом 12,88% опрошенных высказались против отказа от дистанционного формата обучения. Так, 6,7% считают, что только дистант сможет остановить распространение коронавируса среди школьников. 3,09% уверены, что очная форма обучения ставит под удар пожилых педагогов, которых в регионе подавляющее большинство. Еще 3,09% призывают обучаться дистанционно вплоть до окончательной победы над COVID-19.

Чуть больше 10% участников опроса не видят разницы в форматах обучения. То, какое образование получит ребенок, зависит от его желания учиться, полагают они.

Наконец, порядка 3% принявших участие в опросе заявили, что им все равно, поскольку у них нет детей.