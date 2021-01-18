Общество

Почти миллион рублей задолжал алиментщик из Куньинского района

Условное лишение свободы получил житель деревни Жижицы Куньинского района за неуплату алиментов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, долг по алиментам составил около 900 тысяч рублей.

Мужчине за неоднократную неуплату средств на содержание ребенка предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Великолукский районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке.