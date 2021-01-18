Общество

Пенсионер органов прокуратуры Лазарь Аринштейн скончался на 99-году жизни в Великих Луках

В Великих Луках на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и пенсионер органов прокуратуры Псковской области Лазарь Аринштейн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, всю свою жизнь он посвятил служению закону, защите прав и свобод человека.

В 1941 году, после окончания школы, которое совпало с началом войны, был направлен на фронт. Будучи дважды раненым, не смалодушничал и возвращался в строй. Принимал участие в освобождении Украины, Беларуси и Польши. Победу встретил в Берлине. За боевые заслуги награжден орденами и медалями.



Вся послевоенная жизнь Лазаря Аринштейна неразрывно связана с Псковщиной, где он почти 30 лет посвятил себя следственной работе.



Коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким Лазаря Аринштейна.