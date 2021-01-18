Общество

Петр Алексеенко: Отмена дистанционного обучения — победа всех здравомыслящих людей

Отмена дистанционного обучения — победа всех здравомыслящих людей. Такое мнение в интервью Псковской Ленте Новостей высказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя позицию лидера партии Геннадия Зюганова, который в интервью «Независимой газете» назвал отмену дистанционки «победой коммунистов и родителей».

«Наша позиция аналогичная. Мы тоже выступаем против дистанционки. Обучение должно быть традиционным. Наша система образования считалась одной из лучших в мире, были нормальные учебники. Общение в коллективе — наше все. Человек привык жить в коллективе, а не индивидуально, как на Западе. Школа приучает к товариществу, чувству локтя. Поэтому мы выступаем за очную форму», - заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

По его словам, дистанционное обучение было необходимо, когда требовала обстановка по коронавирусу, а сейчас в нем нет нужды. «Его отмена — победа не только коммунистов и родителей, но и победа всех здравомыслящих людей», - считает Петр Алексеенко.

Ранее Зюганов заявил «Независимой газете», что «замена дистантом полноценного, качественного очного обучения недопустима». «Официально заявляю: КПРФ и народно-патриотические силы России не позволят навязать стране дистанционное образование», – сказал лидер коммунистов.

В каком формате будут учиться школьники в этом году, разъяснили в Минпросвещения. Школы во всех регионах возобновили очные занятия, об этом объявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он мотивировал решение тем, что «дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование».

Депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что повторно внесет в Госдуму свой проект «Образование для всех», в котором будет прописан запрет на переход школ на дистанционное образование. Он напомнил, что подал судебный иск в Верховный суд об отмене постановления правительства о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС), который до 31 декабря 2022 года охватит 14 регионов.