Общество

«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала ключевой центр питания Псковской области

«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала ключевой центр питания Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-сужбе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада, на подстанции 330 кВ «Великорецкая» завершен монтаж шести современных элегазовых выключателей 330 кВ. Это финальный этап работ по обновлению парка коммутационного оборудования.

Всего на объекте смонтировано 10 новых аппаратов, общая стоимость проекта составила 193 млн рублей. Повышена надежность электроснабжения потребителей Пскова и близлежащих районов, включая резидентов особой экономической зоны «Моглино» и Великолукского железнодорожного узла.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием подстанции. В случае возникновения короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая распространение аварии. На подстанции 330 кВ «Великорецкая» элегазовые аппараты установлены взамен масляных и воздушных аналогов.

Новые выключатели обладают лучшими эксплуатационными и техническими характеристиками: у них кратно меньшее количество отказов, ниже затраты на обслуживание и ремонт, выше износостойкость, надежность и отключающая способность.

Подстанция 330 кВ «Великорецкая» мощностью 400 МВА обеспечивает выдачу Псковской ГРЭС и является основным источником питания региона с населением около 626 тысяч человек.