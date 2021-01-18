Общество

В Пскове создадут проект расчистки реки Псковы

В Пскове создадут проект расчистки реки Псковы. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Протяженность расчистки составляет 7,1 км. Окончательно протяженность уточняется при проектировании. Работа выполняется в два этапа до 10 октября 2022 года.

Начальная цена составляла 3,580 млн. рублей. Победителем торгов стало ООО «Научно-Производственное Объединение "Система"» с предложением 2 млн 792 тыс. 400,00 рублей. На втором месте заявка ООО «Руисеньор» с предложением 2 млн 810 тыс. 300,00 рублей.