Общество

Жители Великих Лук отметили День освобождения города

Жители Великих Лук отметили День освобождения города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в торжественных мероприятиях приняли активное участие активисты местного отделения партии.

Исполнительный секретарь великолукского отделения «Единой России» Наталья Багрецова приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Наталья Багрецова возложила цветы к подножию памятника Неизвестного солдата на территории Братского кладбища.

Напомним, героическая оборона Великих Лук продолжалась 33 дня, в июле—августе 1941 года, но отстоять город не удалось. 25 августа 1941 года Великие Луки были оккупированы немецкими войсками. В ходе Великолукской операции, продолжавшейся с 13 декабря 1942 года по 17 января 1943-го, город был освобожден наступающими частями Советской армии.

В 2008 году указом президента РФ Великим Лукам было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Родины в борьбе за свободу и независимость Отечества.