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Общество

Псковские приставы проведут «горячую линию» по коллекторам

18.01.2021 21:26|ПсковКомментариев: 0

21 января с 11.00 до 13.00 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдет «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, все желающие смогут обратиться по номеру телефона 8(8112)699-017 для:

- сообщения о противоправных действиях «коллекторских» организаций;

- получения разъяснения положений Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Владимирович Глотиков.

Напоминаем, что по вопросам защиты прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться в УФССП России по Псковской области:

• посредством письменного обращения;

• через интернет-приемную на официальном сайте Управления: www.r60.fssp.gov.ru.

• непосредственно в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д.3.

Теги: #пристав #коллекторы
Источник: Псковская Лента Новостей
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