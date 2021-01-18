Общество

В Псковском соединении ВДВ завершился учебно-методический сбор с огнеметчиками

На полигоне Завеличье Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, завершился учебно-методический сбор с личным составом огнеметных подразделений соединения, проходивший под руководством офицеров службы РХБЗ командования Воздушно-десантных войск. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, в рамках сбора личный состав на лекциях и тренировках изучал правила стрельбы и тактико-технические характеристики огнеметных систем.

В ходе практической части сбора военнослужащие огнеметных подразделений поразили цели из РПО-А «Шмель» и легкого пехотного огнемета ЛПО-97 «Варна».

По результатам зачетов личный состав показал высокий уровень профессиональной подготовки и боевой выучки.

Всего в сборе было задействовано более 20 военнослужащих огнеметных подразделений соединения.