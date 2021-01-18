Общество

23 человека умерли за год Псковской области из-за отравления алкоголем

В 2020 году, по данным токсикологического мониторинга, в Псковской области зарегистрировано 44 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией (7,1 на 100 тысяч населения), что на 31,3% меньше, чем в 2019 году (2019 год - 64 отравления или 10,2 на 100 тысяч населения). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основная доля отравившихся отмечается среди взрослого населения (18-70 лет и старше) - 97,7% или 43 случая (2019 год – 92,2% или 59 случаев); среди детского населения (0-14 лет) - 2,3% или 1 случай (2019 год – 4,7% или 3 случаев); среди подростков отравления спиртсодержащей продукцией не зарегистрированы.

Острые отравления спиртосодержащей продукцией среди мужчин встречаются в 5,3 раза чаще, чем среди женщин, процентное соотношение 84,1% и 15,9% (2019 год – 78,1% и 21,9%).

В структуре отравлений от токсического действия алкоголя в 2020 году преобладают отравления спиртом неуточненным – 52,3% или 23 случаев (из которых 22 случая - отравления суррогатами алкоголя); отравления этанолом - 43,2% или 19 случаев; отравление метанолом - 2,3% или 1 случай; отравление сивушным маслом – 2,3% или 1 случай.

В 2020 году зарегистрировано 23 летальных исхода при отравлениях спиртосодержащей продукцией, что на 17,9% меньше, чем в 2019 году (2019 год – 28 летальных исходов). Все летальные исходы, как и в 2019 году, зарегистрированы среди взрослого населения, в том числе 19 летальных исходов среди мужчин, 4 – среди женщин.