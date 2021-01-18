Общество

С января платежки за мусор будут приходить псковичам до 10 числа

С января этого года платежки за мусор будут приходить до 10 числа ежемесячно, сообщает «Мехуборка Псков».

В связи с этим, всем потребителям услуги, у которых подключен автоплатеж, рекомендуется изменить дату оплаты.

Ранее платежный документ поступал потребителям в период с 20 по 25 число ежемесячно.

Сроки доставки квитанций уже изменены в Дновском, Печорском, Красногородском, Куньинском, Плюсском, Себежском, Новоржевском, Гдовском, Палкинском, Усвятском, Струго-Красненском, Новосокольническом, Локнянском, Псковском районах и Пскове.

Первые платежные документы жители указанных районов получили уже в начале этого месяца - квитанции за январь 2021 года.

Главной целью является сокращение сроков доставки квитанций до потребителя для возможности удобной и своевременной оплаты услуг.