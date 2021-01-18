Общество

Еще одна категория россиян сможет досрочно выйти на пенсию

Медики, работающие с заболевшими коронавирусом пациентами, смогут раньше выйти на пенсию. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Месяц работы с коронавирусными пациентами сейчас приравнивается к трем, поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей», - приводит слова спикера НСН.

На региональном уровне принята программа, которая позволяет указанной категории медицинских работников приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.