Общество

Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Крещение Господне, или Богоявление, отмечают в Псковской области. По традиции в ночь с 18 на 19 января некоторые православные решаются окунуться в прорубь. Считается, что в один из главных христианских праздников вода в реках становится целебной.

В условиях пандемии псковичей, принимающих участие в крещенских купаниях, обязали соблюдать «антикоронавирусные» ограничения. Возле купели у Мирожского монастыря оборудовали палатки, в которых после погружения в ледяную воду, они смогли согреться. Для обеспечения безопасности было организовано дежурство спасателей и медиков.

Как проходили крещенские купания в Пскове - в фоторепортаже Вадима Боченкова.