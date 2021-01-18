Общество

Архивисты рассказали о золотом подарке брата императора Александра II Троицкому собору

Государственный архив Псковской области в своем Instagram рассказал о подарке великого князя Константина Николаевича, брата императора Александра II, Троицкому собору Пскова – золотой лампаде.

В январе 1856 года в Троицком соборе Пскова состоялось торжественное принесение присяги новоизбранными судьями из дворян Псковской губернии. «Присутствовало большое количество прихожан. Псковичи пришли еще и посмотреть на подарок Великого князя Константина Николаевича», - отметили в архиве.

Золотую лампаду освятили и установили у креста благоверной княгини Ольги. «Который она по принятии св[ятого] крещения в 947 г., во время путешествия своего по отдаленным странам России с словом евангельской истины водрузила на месте Пскова, быв извещена небесным видением о будущем величии и славе сего города. К сожалению, сей крест сделался жертвою пламени во время страшного пожара, бывшего в Пскове в 1505 году, но в Псковском кафедральном соборе хранится копия оного, устроенная в 1623 г.», - писали «Псковские губернские ведомости» 22 февраля 1856 года.

Отмечается, что за несколько лет до этого на свет появилась дочь Константина Николаевича — Ольга Константиновна, поэтому «для ходатайства перед Богом» со стороны покровительницы Пскова князь и направил лампаду.

«Да будет соименная ей Великая княжна Ольга Константиновна подобною ей ревнительницею св[ятой] веры и добродетели, украшением Императорского дома нашего, утешением августейших ее родителей, радостью России!» - писали «Псковские губернские ведомости».

Впоследствии Ольга Константиновна стала женой короля Греции Георга I, добавили в архиве.