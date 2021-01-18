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Общество

Псковичей предупреждают о новых особенностях пересечения российско-латвийской границы

19.01.2021 10:11|ПсковКомментариев: 0

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проинформировало о новых особенностях пересечения российско-латвийской границы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, с 15 января ввели новые ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Так, при въезде в Латвию необходимо иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или пересечения границы в индивидуальном порядке, например, на личном автомобиле. При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть внесена в заполненную анкету Covidpass.lv.

Прохождение тестирования перед въездом в Латвию не требуется: детям до 11 лет, лицам, вакцинированным от коронавируса, работникам и членам экипажа перевозчиков, транзитным пассажирам, которые не покидают зону контроля аэродрома, представителям дипломатического корпуса.

В условиях пандемии также действуют ограничения по въезду в Россию, за исключением отдельных категорий лиц, указанных в распоряжениях правительства России № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Латвия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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