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Общество

Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки

19.01.2021 11:23|ПсковКомментариев: 1

В Псковской области зафиксировано 197 новых случаев коронавируса за сутки, 18 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе на сегодняшний день – 27 802.

На данный момент проведено 235 107 исследований на COVID-19, из них 1254 за последние сутки.

Выздоровело с начала пандемии 14 958 человек (14 за минувшие сутки)

Количество смертей от коронавируса увеличилось на два и достигло 114.

Заболеваемость по муниципальным образованиям Псковской области:

  • Псков – 10156
  • Великие Луки – 5168
  • Бежаницкий район - 233
  • Великолукский район – 674
  • Гдовский район – 311
  • Дедовичский район – 452
  • Дновский район - 267
  • Красногородский район – 165
  • Куньинский район – 234
  • Локнянский район - 187
  • Невельский район – 1138
  • Новоржевский район – 280
  • Новосокольнический район – 647
  • Опочецкий район – 734
  • Островский район – 1306
  • Палкинский район – 314
  • Печорский район – 549
  • Плюсский район – 358
  • Порховский район –  900
  • Псковский район – 2375
  • Пустошкинский район – 220
  • Пушкиногорский район - 213
  • Пыталовский район – 194
  • Себежский район – 338
  • Струго-Красненский район – 251
  • Усвятский район – 117

Иногородние (наблюдения ведутся с 30 декабря 2020 года) - 21

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Коронавирус

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