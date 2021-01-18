Общество

Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки

В Псковской области зафиксировано 197 новых случаев коронавируса за сутки, 18 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе на сегодняшний день – 27 802.

На данный момент проведено 235 107 исследований на COVID-19, из них 1254 за последние сутки.

Выздоровело с начала пандемии 14 958 человек (14 за минувшие сутки)

Количество смертей от коронавируса увеличилось на два и достигло 114.

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Заболеваемость по муниципальным образованиям Псковской области:

Псков – 10156

Великие Луки – 5168

Бежаницкий район - 233

Великолукский район – 674

Гдовский район – 311

Дедовичский район – 452

Дновский район - 267

Красногородский район – 165

Куньинский район – 234

Локнянский район - 187

Невельский район – 1138

Новоржевский район – 280

Новосокольнический район – 647

Опочецкий район – 734

Островский район – 1306

Палкинский район – 314

Печорский район – 549

Плюсский район – 358

Порховский район – 900

Псковский район – 2375

Пустошкинский район – 220

Пушкиногорский район - 213

Пыталовский район – 194

Себежский район – 338

Струго-Красненский район – 251

Усвятский район – 117

Иногородние (наблюдения ведутся с 30 декабря 2020 года) - 21