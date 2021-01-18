Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки

В Псковской области зафиксировано 197 новых случаев коронавируса за сутки, 18 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе на сегодняшний день – 27 802.
На данный момент проведено 235 107 исследований на COVID-19, из них 1254 за последние сутки.
Выздоровело с начала пандемии 14 958 человек (14 за минувшие сутки)
Количество смертей от коронавируса увеличилось на два и достигло 114.
Заболеваемость по муниципальным образованиям Псковской области:
- Псков – 10156
- Великие Луки – 5168
- Бежаницкий район - 233
- Великолукский район – 674
- Гдовский район – 311
- Дедовичский район – 452
- Дновский район - 267
- Красногородский район – 165
- Куньинский район – 234
- Локнянский район - 187
- Невельский район – 1138
- Новоржевский район – 280
- Новосокольнический район – 647
- Опочецкий район – 734
- Островский район – 1306
- Палкинский район – 314
- Печорский район – 549
- Плюсский район – 358
- Порховский район – 900
- Псковский район – 2375
- Пустошкинский район – 220
- Пушкиногорский район - 213
- Пыталовский район – 194
- Себежский район – 338
- Струго-Красненский район – 251
- Усвятский район – 117
Иногородние (наблюдения ведутся с 30 декабря 2020 года) - 21