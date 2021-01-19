Общество

Около 100 учителей требуются сельским школам в Псковской области

Около 100 учителей требуются сельским школам в Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции ТАСС, посвященной реализации программы «Земский учитель» в регионах Северо-Запада, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас много сельских школ, около 100 человек мы будем готовы принимать в наши образовательные организации в качестве педагогических работников», - отметил он.

По словам Александра Седунова, раскрутка сайта «Земский учитель» и самой программы, а также школ – это одна из важных составляющих в реализации этого проекта.

«Нам бы очень хотелось, чтобы о школах Псковской области, возможностях реализации здесь знали как можно больше педагогических работников со всей страны», - добавил председатель комитета.