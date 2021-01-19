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Общество

Стать священником в 21 год: дьякон Кирилл Быков о буднях студентов-теологов

19.01.2021 13:39|ПсковКомментариев: 0

Прошедшая неделя подарила псковичам возможность вспомнить, каковы же они – настоящие крещенские морозы. 19 января ежегодно православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Особое значение этот день имеет для служителей церкви, ряды которых ежегодно готовятся пополнить студенты-теологи Псковского государственного университета.

Как в светском вузе преподаются религиозные дисциплины? Где работают выпускники-теологи? Какие испытания предстоит преодолеть тем, кто только планирует поступление на эту специальность? Студент 4 курса направления «Теология» Кирилл Быков приоткрывает завесу тайны, отвечая на эти и другие вопросы.

 

Что такое теология?

С греческого языка этот термин переводится как «слово о Боге», то есть, это классическое богословское образование. Кирилл отмечает: содержание дисциплин соответствуют этому званию. На протяжении 4 лет студенты изучают Ветхий и Новый Завет, догматику, риторику, литургику и многие другие дисциплины, необходимые будущим служителям церкви. По словам дьякона Кирилла, его любимая дисциплина – литургика. Это предмет, на котором изучается богослужение вообще – что и в какой момент читается, каковы основные этапы службы и многое другое.

Для отработки полученных навыков в корпусе университета на улице Советской, 21 оборудован и освящен храм Трех Святителей Великих, где теологи практикуют проведение богослужений.

Не обходят стороной здесь и дисциплины, которые изучаются в каждом светском государственном университете нашей страны: русский язык, философия и даже физкультура.

«Мы – не отделенная от мира группа людей, которым нужно только богословское образование, мы получаем те необходимые знания, без которых любому студенту не обойтись», – подчеркивает дьякон Кирилл.

Студенческая жизнь теологов насыщена мероприятиями. Помимо общих университетских, они организуют свои, в том числе – международного уровня. Так, например, на Свято-Тихоновской научно-практической конференции ежегодно собираются богословы из России, Румынии, Греции и Сербии.

Как это – быть священником?

В декабре прошлого года Кирилл был рукоположен в дьяконы – низшая степень священнослужителей. От церковнослужителей священники отличаются тем, что получают благословение проводить церковные служения и имеют священный сан. Рукоположение происходит через особое таинство – хиротонию, перед которым будущий дьякон должен выдержать ставленнический экзамен и показать умение проведения богослужения.

Кирилл вспоминает: «На подготовку к экзамену уходило много времени, но, пожалуй, самое сложное – это психологическое восприятие происходящего. Я сильно волновался в этот день, и самой важной поддержкой для меня стала моя жена. Если честно, я до сих пор не до конца осознаю, что уже устал священнослужителем. Иногда во время службы у меня появляется мысль, что я делаю недозволенное – касаюсь престола, чаши, хожу царскими вратами… Но потом я будто вспоминаю, что теперь уже мне можно это делать».

Путь к дьяконству занял долгие 10 лет. С 11 лет Кирилл пономарил в Храме Александра Невского, иподъяконствовал у митрополита Евсевия, у епископа Фомы Гдовского. Выбирая маршрут обучения после школы, собирался поступать в Псковское духовное училище, но затем по благословению владыки Евсевия пошел в университет на теологию.

«Многие одногруппники идут в магистратуру, чтобы продолжить образование по этой специальности, но кто-то сразу отправляется работать. Часто выпускники устраиваются при храме – в воскресную школу, в церковную лавку или катехизаторами (то есть просвещают прихожан в плане веры, учат и воцерковляют их). И этим всем могут заниматься и мальчики, и девочки. При храме каждый может работать в том направлении, которое ему нравится. Единственное, что пономарить, например, могут только юноши. Девушкам это недоступно, поскольку женщинам нельзя заходить в алтарь», - рассказывает священник.

Напутственное слово для абитуриентов

Опыт служения в церкви при поступлении приветствуется (богослов не может быть без Бога), но он необязателен. Дьякон Кирилл отмечает: даже те ребята, которые шли учиться на теологию только из-за наличия бюджетных мест, со временем начали жить церковной жизнью. Всех, кто только начинает свой путь в освоении религии, поддерживают опытные наставники.

«Главное здесь – желание учиться, а к принятию религии студент должен прийти сам. Как говорится, невольник – не богомольник. Человека насильно не заставишь молиться или верить», – говорит священник.

Тем, кто только готовится выбрать кафедру теологии, он советует не бояться насмешек и, возможно, издевок со стороны других людей. По словам дьякона Кирилла, это естественно. Никогда путь христианина не был гладким. Христос ведь сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас».

Екатерина Мазепина

Теги: #РПЦ #Псковская епархия #теология
Источник: Псковская Лента Новостей
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