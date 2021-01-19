Общество

Более 16 тысяч раз проверили владельцев оружия в Псковской области

Более 16 тысяч раз проверили условия хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицейскими в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели 845 проверок. К административной ответственности за нарушения в данной сфере привлекли 45 должностных лиц.

В минувшем году в подразделения ЛРР поступило свыше 14 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц (из них посредством единого портала государственных услуг в электронном виде - 99%).