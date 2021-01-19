Общество

Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Иммунологическая эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила сто процентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что наличие антител к коронавирусу не считается противопоказанием для вакцинации: «ЭпиВакКорона» поможет укрепить уже сформировавшийся иммунитет. Схема предполагает двукратное внутримышечное введение препарата, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра: прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел COVID-19, пишет РИА Новости.

«Но введение одной дозы вакцины "ЭпиВакКорона" не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», — уточнили в Роспотребнадзоре, добавив, что этот вопрос требует дополнительных исследований.

«ЭпиВакКорону», созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре «Вектор», зарегистрировали в октябре. Третий этап испытаний продолжается: в них участвуют 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.