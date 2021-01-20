Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной стратегии развития Пскова до 2030 года.

Стратегия развития Пскова до 2030 года - это основополагающий документ, на основе которого будет развиваться жизнь города следующее десятилетие. Документ разрабатывается по заказу администрации Пскова Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а 25 декабря его утвердили депутаты Псковской городской Думы.

Что дальше? Даже некоторые муниципальные парламентарии высказали опасения, что Стратегия – это формальный документ, который так и пролежит в кабинетах чиновников до 2030 года, пока не придет срок писать новую.

Есть ли в ней четкая идея, миссия или только общие слова? Существуют ли внятные механизмы реализации и контроля исполнения Стратегии развития Пскова? Что требует доработки в этом документе? Как будут вовлекаться широкие слои населения в реализацию Стратегии, что неоднократно декларировалось? Как будет вовлечен в процесс псковский бизнес?

Как в принципе можно реализовать потенциал областного центра, который не может похвастаться развитой промышленностью, залежами полезных ископаемых и туристический потенциал которого все никак не приносит «золотых гор»?

Об этом расскажут спикеры пресс-конференции:

• заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

• председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков

• директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев