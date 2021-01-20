Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
елка желаний - мечты сбываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
Соглашение о сотрудничестве
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 20.01.2021 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115 20.01.2021 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021 11:020 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора
 
 
 
Самое популярное 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области 19.01.2021 15:282 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 19.01.2021 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021 07:460 Крещенские купания в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 18.01.2021 15:392 В Пскове задержан адвокат по подозрению в убийстве мужчины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года

20.01.2021 11:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной стратегии развития Пскова до 2030 года.

Стратегия развития Пскова до 2030 года - это основополагающий документ, на основе которого будет развиваться жизнь города следующее десятилетие. Документ разрабатывается по заказу администрации Пскова Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), а 25 декабря его утвердили депутаты Псковской городской Думы.

Что дальше? Даже некоторые муниципальные парламентарии высказали опасения, что Стратегия – это формальный документ, который так и пролежит в кабинетах чиновников до 2030 года, пока не придет срок писать новую.

Есть ли в ней четкая идея, миссия или только общие слова? Существуют ли внятные механизмы реализации и контроля исполнения Стратегии развития Пскова? Что требует доработки в этом документе? Как будут вовлекаться широкие слои населения в реализацию Стратегии, что неоднократно декларировалось? Как будет вовлечен в процесс псковский бизнес?

Как в принципе можно реализовать потенциал областного центра, который не может похвастаться развитой промышленностью, залежами полезных ископаемых и туристический потенциал которого все никак не приносит «золотых гор»?

Об этом расскажут спикеры пресс-конференции:

• заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

• председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков

• директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #псков #стратегия Пскова 2030
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 476 человек
20.01.2021, 11:200 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021, 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021, 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115 20.01.2021, 11:110 В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса
20.01.2021, 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021, 11:020 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора 20.01.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года 20.01.2021, 10:520 Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина
20.01.2021, 10:500 «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» перед выборами в Госдуму 20.01.2021, 10:340 «Особое мнение» по поводу громких дел УФАС выскажет Ольга Милонаец 20.01.2021, 10:310 Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества 20.01.2021, 10:262 Исторический парк создают в Псковской области
20.01.2021, 10:240 На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи 20.01.2021, 10:170 Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской» 20.01.2021, 10:150 «Гайд-парк»: Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов об ограничении прав граждан в связи с пандемией COVID-19 20.01.2021, 10:000 Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области
20.01.2021, 09:501 В Пскове не так, как во Франции 20.01.2021, 09:460 Два автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 20.01.2021, 09:440 СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19 20.01.2021, 09:400 Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к самоубийству
20.01.2021, 09:300 Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах 20.01.2021, 09:200 От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом 20.01.2021, 09:002 ПЛН-ТВ: Отразится ли задержание Навального на общественно-политической жизни? 20.01.2021, 08:550 Порхович поджег свой диван сигаретой
20.01.2021, 08:440 Большинство россиян выступают против введения COVID-паспортов 20.01.2021, 08:290 Ледяные дожди ожидаются в Псковской области 21 января 20.01.2021, 08:150 Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой 20.01.2021, 08:040 В России стартовала маркировка молочной продукции
20.01.2021, 07:500 Более половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам 20.01.2021, 07:340 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за COVID-19 за неделю 20.01.2021, 07:170 Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков 20.01.2021, 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов
20.01.2021, 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021, 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160% 19.01.2021, 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких 19.01.2021, 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V»
19.01.2021, 23:000 Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате 19.01.2021, 22:480 В России разработан законопроект об ужесточении правил суррогатного материнства 19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики 19.01.2021, 22:240 Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек
19.01.2021, 22:130 Инспекция труда Псковской области напомнила о гарантиях при прохождении диспансеризации 19.01.2021, 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе 19.01.2021, 21:420 Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области 19.01.2021, 21:270 Псковский боксер Артур Акавов готовится к бою в США
19.01.2021, 21:043 Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО 19.01.2021, 20:361 Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области 19.01.2021, 20:270 Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России 19.01.2021, 20:050 Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице
19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 19:350 25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь 19.01.2021, 19:180 Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района 19.01.2021, 19:060 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14,9%
19.01.2021, 18:5410 По сути, это неправда - Песков о «дворце Путина» 19.01.2021, 18:490 В Пскове начала работу выставка «Заповедная весна в Полистовье» 19.01.2021, 18:310 Островичка лишилась крупной суммы при попытке предотвратить «незаконное оформление кредита» 19.01.2021, 18:190 Около 80 иностранцев задержано в Псковской области на выходных за попытку незаконно пересечь границу
19.01.2021, 17:580 Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи» 19.01.2021, 17:491 Великолукский кинотеатр показывал боевики уже в 20-х годах прошлого столетия 19.01.2021, 17:410 Игорь Савицкий раскрыл секрет успеха технопарков 19.01.2021, 17:330 Более 16 тысяч раз проверили владельцев оружия в Псковской области
19.01.2021, 17:220 Полицейские ищут худощавого великолучанина в клетчатой рубашке 19.01.2021, 17:166 Юрий Киргинцев рассказал, почему автобусы не ездят по расписанию 19.01.2021, 17:080 Псковичам напомнили о начислении пени за неуплату налогов 19.01.2021, 17:0414 Реплика Донецкого: Почему Навальный не Мандела
19.01.2021, 17:003 Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины 19.01.2021, 16:590 В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 19.01.2021, 16:501 В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе 19.01.2021, 16:400 Тело рыбака обнаружено на льду Теплого озера в Гдовском районе
19.01.2021, 16:330 Общественный пресс-центр ПЛН: Принята стратегия развития Пскова до 2030 года - что дальше? 19.01.2021, 16:223 Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий 19.01.2021, 16:090 20-градусный мороз ожидается ночью в Псковской области 19.01.2021, 16:060 Базу хранения старых автобусов создают в Острове
19.01.2021, 16:011 «Гонки по вертикали»: кейс Навального, КПРФ на распутье и «битва за МСУ-2021» 19.01.2021, 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 19.01.2021, 15:5610 Лидер КПРФ увидел у Навального лишь попытки организации «майдана» в России 19.01.2021, 15:510 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.