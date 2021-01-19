Общество

Около 80 иностранцев задержано в Псковской области на выходных за попытку незаконно пересечь границу

Несмотря на проводимую Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области профилактическую и разъяснительную работу по соблюдению правил режима государственной границы, продолжают иметь место незаконные попытки пересечения российско-белорусской границы не только гражданами сопредельного государства, но и выходцами третьих стран.

Только за минувшие выходные при попытке пересечения российско-белорусской границы в нарушение установленных в период пандемии ограничений за нарушение режима государственной границы было задержано, в том числе во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Невельский», порядка 80 иностранцев, среди которых выявлены уроженцы Средней Азии. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления.

По результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий все задержанные привлечены к административной ответственности. Наложено административных штрафов на общую сумму более 160 тысяч рублей.

В управлении также обратили внимание, что лица, виновные в нарушении правил режима государственной границы, в соответствии со ст. 43 закона «О Государственной границе Российской Федерации» несут уголовную или административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.