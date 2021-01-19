Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14,9%

В Псковской области на 2-й неделе 2021 заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 14,9% и составила 51,44 на 10 тыс. населения, зарегистрирован 3221 случай. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового уровня по населению в целом на 19,8 %.

Превышен эпидпорог в возрастной группе:

-15 лет и старше - на 148,0%– 37,45 на 10 тыс. населения, снижение по сравнению с предыдущей неделей на 32,9%

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 29,1% и составила 74,31 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 1563 случая.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже порогового уровня по населению в целом на 12,6%.

Превышен эпидпорог в возрастной группе:

-15 лет и старше - на 46,3%– 57,49 на 10 т.н., снижение по сравнению с предыдущей неделей на 42,8%.

По состоянию на 15.01.2021 в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыт 1 класс (Себежская средняя школа).

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 16,7%, госпитализировано 25 человек (-5 чел.). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,77%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

По состоянию на 15.01.2021 от гриппа привито 326859 человек, в том числе 72800 детей и 235989 взрослых. За счет других источников привито 18070 человек.

Вакцина, полученная из Федерального бюджета, использована в полном объеме.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.