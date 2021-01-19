Общество

25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь

Более 25000 военнослужащих Воздушно-десантных войск и членов их семей по всей стране отметили православный праздник Крещения Господня, совершив омовения в освященных купелях в крещенскую ночь. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Несмотря на морозную погоду, военнослужащие соединений и воинских частей ВДВ со своими семьями прибыли, чтобы отметить праздник.

В праздник Крещения Господня во всех молитвенных комнатах и храмах соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, от Уссурийска до Пскова и Феодосии прошли праздничные богослужения. Помощники командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими окропили личный состав святой водой и освятили крещенские купели, установленные во всех соединениях, воинских частях и учреждениях ВДВ, а личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения ВДВ отметил праздник у Главного Храма Вооруженных Сил в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Везде для переодевания и обогрева были установлены специальные палатки, оборудованные печами для поддержания комфортной температуры, где каждый желающий мог также согреться горячим чаем.

Все мероприятия прошли с соблюдением всех требований по недопущению распространения инфекционных и простудных заболеваний и обязательным присутствием медицинских работников.

Всего в соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск по всей стране было подготовлено более 60 купелей.