Общество

Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице

Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ангиограф поступил в больницу в 2020 году в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Этот аппарат сменил предыдущий – старый, восстановленный, арендованный, на котором больница работала с 2017 года», – отметила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. По ее словам, на новом аппарате можно оперировать не только сердце, но и сосуды шеи и головы.

Такое оборудование, но более высокого ранга, есть только в Псковской областной клинической больнице, где находится региональный сосудистый центр.

Надежда Рагозина отметила, что у врачей Великолукской межрайонной больницы трехлетний опыт работы на сердце. «У них есть начальный опыт и навыки для работы на сосудах головы, а всё остальное дается с практикой. Будет аппарат, будут пациенты, будет работа», – добавила она.

Заведующий кардиологическим отделением Великолукской межрайонной больницы Александр Андросович подчеркнул, что врачи уже готовы работать на новом ангиографе. По его словам, в медицинском учреждении есть два абсолютно готовых специалиста по этому профилю.

«Если судить по опыту прошлого года, то мы значительно растем. Очень редкими стали случаи, когда нам приходилось отправлять великолукских пациентов в Псковскую областную клиническую больницу. Мы сами справлялись, сами оказывали экстренную, неотложную, высокотехнологичную помощь», – заметил врач.