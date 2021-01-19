Общество

Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области

Сегодня, 19 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое в текущем году совещание по реализации региональных проектов, реализуемых в рамках указа президента России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основными темами заседания стали завершение работ на объектах 2020 года и проводимая органами исполнительной власти региона работа по контрактации объектов текущего года.

В начале совещания Михаил Ведерников напомнил о результатах исполнения региональных проектов в прошлом году. Псковской области удалось выйти на отметку более 95,23%. По словам главы региона, были задействованы все ресурсы, чтобы область не потеряла даже те незначительные остатки финансовых средств, которые оставались по отдельным направлениям.

«Псковская область не избалована лишними средствами, и нам каждый рубль принципиально важен, тем более, что финансирование нам достается с большим трудом», - отметил Михаил Ведерников и отдельно поблагодарил председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина и председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова за активную и продуктивную работу в последние дни года. Так, например, по направлению «Экология» полностью выполнили весь комплекс запланированных мероприятий, помимо использования невостребованной субсидии для регионального оператора по обращению с ТКО, предоставленной в конце года.

Губернатор подчеркнул, что не все руководители региональных проектов отнеслись ответственно к своей работе. «Такой подход недопустим», - отметил он. Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что необходимо взять на особый контроль ряд объектов по направлениям «Образование» и «Демография», реализация которых началась ранее и будет продолжена в этом году. По словам Михаила Ведерникова, для их завершения необходимо объединить все усилия, а контроль должен быть ежедневным. Речь, в частности, идет о наиболее крупном социальном объекте региона - школе в Великих Луках, где приняты дополнительные меры по организации работы, а также строительстве социального городка в Пскове, который должен быть сдан в 2022 году. Эксплуатация детского сада на улице Первомайской в Великих Луках будет осуществляться под постоянным наблюдением специализированных организаций.

Глава региона также поставил перед региональной командой задачи на 2021 год. «Правила работ будут изменены. В 2019 году мы только начинали осваивать методику реализации регпроектов. Был большой объем работы, отдельные ошибки и недоработки были понятны. В 2020 году наши планы серьезно были скорректированы коронавирусной инфекцией. Хотя мы научились работать в новых условиях, не все вопросы удалось решить достаточно быстро. Поэтому некоторые показатели не были достигнуты, большей частью это нематериальные показатели, мероприятия, которые были отменены из-за противовирусных ограничений. В 2021 году такие результаты не будут считаться удовлетворительными», - отметил губернатор и добавил, что выполнение регпроектов по итогам года должно составить 100%.

Последнюю тему, которую затронул губернатор в рамках своего выступления, - контрактация. Михаил Ведерников поручил к 31 марта 2021 года заключить 95% от общего числа контрактов.

«В настоящий момент наш показатель составляет 36%. Работа активно идет по направлениям „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Жилье и городская среда“ и „Демография“. По остальным направлениям - ноль заключенных контрактов», - заметил губернатор и поручил исправить данную ситуацию в ближайшие дни.

Вице-губернатор Нинель Салагаева в рамках своего доклада подчеркнула, что в текущем году будет направлено на реализацию регпроектов 7,9 млрд. На настоящий момент объем финансирования ниже прошлогодних значений более чем на 3%.

«Мы ждем дополнительное финансирование за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ, перевода средств по объектам 2020 года, также решения федеральных органов исполнительной власти о распределении неосвоенных остатков средств прошлого года», - отметила Нинель Салагаева.

Всего контрактация должна быть проведена по 8 из 10 направлений. Должно быть законтрактовано более 75% от общего объема финансирования (порядка 6 млрд рублей). По четырем направлениям финансирование увеличено по сравнению с 2020 годом: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 38,7%, «Цифровая экономика» - 40%, «Культура» - 53,8%, «Международная кооперация и экспорт» - 54,9%.

По словам Нинель Салагаевой, в настоящее время размещено 21 извещение о проведении конкурсных процедур на общую сумму более 1 млрд. По итогам данных мероприятий общий уровень контрактации увеличится до более 50%. Лидером по заключенным контрактам является направление «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракты также размещены по направлениям «Здравоохранение» и «Экология».

В завершение Михаил Ведерников призвал внимательно относиться к реализации региональных проектов. «Нам бы очень хотелось получать дополнительные средства из федерального бюджета, а не возвращать те средства, которые нам довели», - заключил Михаил Ведерников