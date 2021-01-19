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Общество

Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате

19.01.2021 23:00|ПсковКомментариев: 0

Как защитить свою электронную подпись, рассказали в Кадастровой палате по Псковской области.

«Электронная подпись - это надежный инструмент для работы, но при неосторожном обращении она открывает возможности для злоумышленников. Какие правила нужно соблюдать при работе с электронной подписью, чтобы уберечься от мошенничества? Первое, что стоит помнить, используя электронную подпись мошенник, который имеет доступ к средству создания электронной подписи от имени другого человека, получает неограниченный доступ к разному роду операциям с документами», Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Важный момент заключается в том, что предметом кражи со стороны мошенников является не сама электронная подпись, а именно инструмент ее создания. Им служит так называемый закрытый ключ электронной подписи, конфиденциальная информация владельца сертификата электронной подписи. Совместно они являются аналогом именной печати с кодом», – пояснил эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юрий Лебедев.

Поэтому носитель, содержащий ключевую информацию (флэш-карта или токен), соответствующую квалифицированному сертификату ЭП, следует тщательно оберегать от посторонних людей, а также установить надежный ПИН-код к хранилищу ключевой информации.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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