Общество

Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате

Как защитить свою электронную подпись, рассказали в Кадастровой палате по Псковской области.

«Электронная подпись - это надежный инструмент для работы, но при неосторожном обращении она открывает возможности для злоумышленников. Какие правила нужно соблюдать при работе с электронной подписью, чтобы уберечься от мошенничества? Первое, что стоит помнить, используя электронную подпись мошенник, который имеет доступ к средству создания электронной подписи от имени другого человека, получает неограниченный доступ к разному роду операциям с документами», Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

«Важный момент заключается в том, что предметом кражи со стороны мошенников является не сама электронная подпись, а именно инструмент ее создания. Им служит так называемый закрытый ключ электронной подписи, конфиденциальная информация владельца сертификата электронной подписи. Совместно они являются аналогом именной печати с кодом», – пояснил эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Юрий Лебедев.

Поэтому носитель, содержащий ключевую информацию (флэш-карта или токен), соответствующую квалифицированному сертификату ЭП, следует тщательно оберегать от посторонних людей, а также установить надежный ПИН-код к хранилищу ключевой информации.