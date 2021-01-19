Общество

Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19

Самая большая доля смертности пациентов с COVID-19 зафиксирована в Ямало-Hенецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве. В этих регионах более 30 процентов смертей сопровождались коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученные на основании данных Росстата, пишет «Лента.ру».

Так, по состоянию на ноябрь 2020 года в Ямало-Hенецком автономном округе доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9 процента, в Петербурге — 33,7 процента, в Москве — 31,4 процента. Кроме того, в антирейтинг по смертности вошли Алтайский край (28,1 процента), Якутия (27,3 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (26 процентов) и Московская область (25,4 процента).

Среди регионов, в которых коронавирус был указан основной причиной смерти, Ямало-Hенецкий автономный округ и Санкт-Петербург также разделяют первые два места с показателями 28,8 и 23,7 процента соответственно. Москва в нем находится на пятой строчке (20,3 процента). Также среди лидеров значатся Алтай и Якутия (23,4 и 20,4 процента соответственно).

В целом по России смертность среди пациентов с коронавирусом составила по состоянию на ноябрь 2020 года 16,2 процента. Главной причиной COVID-19 указывался в 8,9 процентах случаев.