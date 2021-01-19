Общество

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов

Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», – цитирует специалиста Роспотребнадзора РИА Новости.

Для защиты квартиры от проникновения тараканов Светлана Рославцева рекомендует перекрыть им основные пути. «Первое, что можно сделать – это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате», ‒ заметила специалист.

По словам Светланы Рославцевой, поскольку тараканы любят места, где тепло и есть вода, в первую очередь они пойдут в эти помещения.

Что касается средств уничтожения насекомых, то, отметила специалиста, проблема заключается в том, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам, в том числе к пиретроиду ‒ средства на его основе и распыляют, как правило, службы дезинфекции.

«Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», – сказала Светлана Рославцева.