Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
безопасность - дело каждого
елка желаний - мечты сбываются
Соглашение о сотрудничестве
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 19.01.2021 11:231 Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки 20.01.2021 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов 20.01.2021 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160% 19.01.2021 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких 19.01.2021 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V»
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1610 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области 17.01.2021 12:595 Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов

20.01.2021 07:06|ПсковКомментариев: 0

Очень скоро россияне могут столкнуться с нашествием тараканов, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», – цитирует специалиста Роспотребнадзора РИА Новости.

Для защиты квартиры от проникновения тараканов Светлана Рославцева рекомендует перекрыть им основные пути. «Первое, что можно сделать – это поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате», ‒ заметила специалист.

По словам Светланы Рославцевой, поскольку тараканы любят места, где тепло и есть вода, в первую очередь они пойдут в эти помещения.

Что касается средств уничтожения насекомых, то, отметила специалиста, проблема заключается в том, что к настоящему моменту сформировалась популяция тараканов, устойчивых к основным инсектицидам, в том числе к пиретроиду ‒ средства на его основе и распыляют, как правило, службы дезинфекции.

«Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», – сказала Светлана Рославцева.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 440 человек
20.01.2021, 08:150 Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой 20.01.2021, 08:040 В России стартовала маркировка молочной продукции 20.01.2021, 07:500 Более половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам 20.01.2021, 07:340 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за COVID-19 за неделю
20.01.2021, 07:170 Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков 20.01.2021, 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов 20.01.2021, 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021, 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160%
19.01.2021, 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких 19.01.2021, 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V» 19.01.2021, 23:000 Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате 19.01.2021, 22:480 В России разработан законопроект об ужесточении правил суррогатного материнства
19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики 19.01.2021, 22:240 Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек 19.01.2021, 22:130 Инспекция труда Псковской области напомнила о гарантиях при прохождении диспансеризации 19.01.2021, 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе
19.01.2021, 21:420 Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области 19.01.2021, 21:270 Псковский боксер Артур Акавов готовится к бою в США 19.01.2021, 21:045 Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО 19.01.2021, 20:361 Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области
19.01.2021, 20:270 Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России 19.01.2021, 20:050 Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице 19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 19:350 25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь
19.01.2021, 19:180 Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района 19.01.2021, 19:060 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 14,9% 19.01.2021, 18:5410 По сути, это неправда - Песков о «дворце Путина» 19.01.2021, 18:490 В Пскове начала работу выставка «Заповедная весна в Полистовье»
19.01.2021, 18:310 Островичка лишилась крупной суммы при попытке предотвратить «незаконное оформление кредита» 19.01.2021, 18:190 Около 80 иностранцев задержано в Псковской области на выходных за попытку незаконно пересечь границу 19.01.2021, 17:580 Псковичам предлагают поучаствовать в акции «Музейное селфи» 19.01.2021, 17:491 Великолукский кинотеатр показывал боевики уже в 20-х годах прошлого столетия
19.01.2021, 17:410 Игорь Савицкий раскрыл секрет успеха технопарков 19.01.2021, 17:330 Более 16 тысяч раз проверили владельцев оружия в Псковской области 19.01.2021, 17:220 Полицейские ищут худощавого великолучанина в клетчатой рубашке 19.01.2021, 17:166 Юрий Киргинцев рассказал, почему автобусы не ездят по расписанию
19.01.2021, 17:080 Псковичам напомнили о начислении пени за неуплату налогов 19.01.2021, 17:0414 Реплика Донецкого: Почему Навальный не Мандела 19.01.2021, 17:003 Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины 19.01.2021, 16:590 В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
19.01.2021, 16:501 В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе 19.01.2021, 16:400 Тело рыбака обнаружено на льду Теплого озера в Гдовском районе 19.01.2021, 16:330 Общественный пресс-центр ПЛН: Принята стратегия развития Пскова до 2030 года - что дальше? 19.01.2021, 16:223 Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий
19.01.2021, 16:090 20-градусный мороз ожидается ночью в Псковской области 19.01.2021, 16:060 Базу хранения старых автобусов создают в Острове 19.01.2021, 16:011 «Гонки по вертикали»: кейс Навального, КПРФ на распутье и «битва за МСУ-2021» 19.01.2021, 15:592 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом
19.01.2021, 15:5610 Лидер КПРФ увидел у Навального лишь попытки организации «майдана» в России 19.01.2021, 15:510 Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников 19.01.2021, 15:460 Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложено ввести в Псковской области 19.01.2021, 15:393 Володин призвал не допустить иностранного вмешательства в сентябрьские выборы в РФ
19.01.2021, 15:280 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 19.01.2021, 15:190 Роспотребнадзор оценил эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» 19.01.2021, 15:100 Псковских землевладельцев оштрафовали в декабре на 235 тысяч рублей 19.01.2021, 15:041 Игорь Савицкий назвал главную угрозу для российского бизнеса
19.01.2021, 14:500 Православные псковичи продолжают крещенские купания. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.01.2021, 14:432 Замглавы администрации по экономике появился в Великих Луках 19.01.2021, 14:280 Борщевик начал расти в Арктике 19.01.2021, 14:260 «Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО
19.01.2021, 14:112 В Кремле прокомментировали арест Навального 19.01.2021, 14:010 Двух великолучан отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 19.01.2021, 13:550 Псковская театральная мастерская «Гвозди» приглашает на занятия детей и подростков 19.01.2021, 13:421 Игорь Савицкий: Россия справилась с вызовами коронавирусного года на «удовлетворительно»
19.01.2021, 13:392 Стать священником в 21 год: дьякон Кирилл Быков о буднях студентов-теологов 19.01.2021, 13:200 В Пскове информационный центр полиции переехал на новое место 19.01.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 19.01.2021, 13:010 Преступность в Пскове выросла на 20% в 2020 году
19.01.2021, 12:440 Более 400 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота в Пскове 19.01.2021, 12:392 Около 100 учителей требуются сельским школам в Псковской области 19.01.2021, 12:290 Виталий Козырев о налоговых изменениях для владельцев недвижимости с 2021 года 19.01.2021, 12:165 Суд решил вернуть прокурору уголовное дело в отношении депутата Олега Брячака
19.01.2021, 12:110 Дарья Козьякова о Себежском нацпарке и работе в избирательном округе 19.01.2021, 11:501 Педагоги с Дальнего Востока и Урала хотят преподавать в Псковской области 19.01.2021, 11:442 Экс-заместитель губернатора Псковской области обжалует решение о выселении из квартиры 19.01.2021, 11:231 Почти 200 случаев заболевания COVID-19 зафиксированы в Псковской области за сутки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.