Общество

Ледяные дожди ожидаются в Псковской области 21 января

Ледяные дожди ожидаются на территории Псковской области 21 января, пишет портал «Метеовести».

Фото: pixabay.com

«Увы, не обойдется без ледяных дождей. В четверг они ожидаются на территории Брянской, Смоленской и Псковской областей, а к пятнице доберутся и до Москвы», - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что Восточная Европа раньше России оказалась в атлантическом потоке, и там уже начинают фиксироваться оттепели. «Постепенно эта волна будет смещаться на восток, и к четвергу термометры уйдут в плюс в западных регионах России. А к выходным тепло захватит все вплоть до берегов Волги», - отмечают специалисты.

«Такие вторжения никогда не проходят без резкого ухудшения погодных условий. Осадки на Русской равнине усилятся послезавтра. Облачная гряда атмосферного фронта протянется от Кольского полуострова до побережья Черного моря», - добавили метеорологи.