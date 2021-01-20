Общество

Исторический парк создают в Псковской области

Исторический парк «Былины древнего Пскова» создают в регионе. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Автор проекта – Василий Мизгирев. Парк будет состоять из крепости раннего средневековья с множеством исторических интерактивных площадок, судостроительной верфи и поля для массовых показательных сражений.

Строительство парка было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации, но сейчас работы продолжаются. Обозначен периметр строящейся крепости, заложен каркас шести башен и стен между ними. Все строения будут бревенчатые.

Проект исторического парка был представлен на первом форуме «Команда 2018», а в прошлом году получил поддержку Фонда президентских грантов на проведение фестиваля исторической реконструкции «Хельга». На полученные средства приобрели сцену и музыкальное оборудование для парка.

В этом году в парке планируется, если позволит эпидемиологическая обстановка, проведение фестиваля в новом формате при поддержке президентского гранта и субсидий администрации области в рамках реализации проектов офиса «Команда 2018».

Исторический парк будет расположен в 15 км от Пскова в деревне Выбуты - родине княгини Ольги. Территория парка охватывает площадь 2,7 га. В дальнейшем планируется расширение территории парка (водный карьер и прилегающая территория между карьером и полем).