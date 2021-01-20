Общество

Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области

Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: Вадим Боченков

В этом году для массовых крещенских купаний оборудовали девять мест. Кроме того, специалисты осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани, а также проверяли соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед.

Для удобства желающих окунуться рядом с купелями были предусмотрены места для обогрева и переодевания, спуски к купелям оборудовались специальными настилами.

На всех объектах для обеспечения безопасности граждан дежурили инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области, специалисты аварийно-спасательной службы, медицинские работники, сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего привлекли 75 человек и 23 единицы техники (от ГУ МЧС России по Псковской области - 21 человек личного состава и пять единиц техники).

Купания прошли без происшествий, добавили в пресс-службе ведомства.