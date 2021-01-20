132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего - 27934. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.
Фото: Вадим Боченков
За последние сутки от COVID-19 избавился 201 пациент, всего - 15159. В результате заражения скончались 115 человек. Всего в Псковской области провели 236 416 тестов на коронавирус, за сутки - 1309.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 10195
- Великие Луки – 5195
- Бежаницкий район - 235
- Великолукский район – 679
- Гдовский район – 312
- Дедовичский район – 452
- Дновский район - 268
- Красногородский район – 165
- Куньинский район – 237
- Локнянский район - 188
- Невельский район – 1144
- Новоржевский район – 280
- Новосокольнический район – 649
- Опочецкий район – 735
- Островский район – 1308
- Палкинский район – 314
- Печорский район – 554
- Плюсский район – 378
- Порховский район – 902
- Псковский район – 2380
- Пустошкинский район – 220
- Пушкиногорский район - 213
- Пыталовский район – 194
- Себежский район – 345
- Стругокрасненский район – 252
- Усвятский район – 117
- Иногородние (с 30 декабря 2020) - 23.