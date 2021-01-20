Общество

132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего - 27934. Об этом пишет официальный Telegram-канал региона.

Фото: Вадим Боченков

За последние сутки от COVID-19 избавился 201 пациент, всего - 15159. В результате заражения скончались 115 человек. Всего в Псковской области провели 236 416 тестов на коронавирус, за сутки - 1309.

Статистика по муниципалитетам: