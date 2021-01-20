Общество

Павел Волков: При разработке новой стратегии развития Пскова учли ошибки предыдущей

Основные тренды, которыми руководствовались разработчики стратегии развития Пскова до 2030 года, назвал замглавы администрации Пскова Павел Волков. Как он рассказал на онлайн-брифинге 20 января, в стратегии отражены три основных сценария развития города: стабилизационный, векторный и сценарий комплексного развития.

Кроме того, при разработке документа были учтены ошибки, допущенные при разработке прежней стратегии развития города, срок которой истек в конце прошлого года. «Прежний документ был написан для администрации. Жители города слабо знали, что такой документ есть. При разработке новой стратегии мы учли ошибки предыдущей и рекомендации федерального центра», - сообщил Павел Волков.

Кроме того, стратегию развития до 2030 года отличает второй блок «План реализации стратегии», в котором подробно описано, кто за что отвечает и какие действия надо реализовывать, чтобы стратегия не оставалась просто документом.