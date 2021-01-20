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Общество

Павел Волков: При разработке новой стратегии развития Пскова учли ошибки предыдущей

20.01.2021 11:27|ПсковКомментариев: 1

Основные тренды, которыми руководствовались разработчики стратегии развития Пскова до 2030 года, назвал замглавы администрации Пскова Павел Волков. Как он рассказал на онлайн-брифинге 20 января, в стратегии отражены три основных сценария развития города: стабилизационный, векторный и сценарий комплексного развития. 

Кроме того, при разработке документа были учтены ошибки, допущенные при разработке прежней стратегии развития города, срок которой истек в конце прошлого года. «Прежний документ был написан для администрации. Жители города слабо знали, что такой документ есть. При разработке новой стратегии мы учли ошибки предыдущей и рекомендации федерального центра», - сообщил Павел Волков.

Кроме того, стратегию развития до 2030 года отличает второй блок «План реализации стратегии», в котором подробно описано, кто за что отвечает и какие действия надо реализовывать, чтобы стратегия не оставалась просто документом.

Теги: #стратегия Пскова 2030
Источник: Псковская Лента Новостей
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