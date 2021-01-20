Общество

Стратегия развития Пскова будет скорректирована с учетом ситуации по коронавирусу

Стратегия развития города Пскова до 2030 года будет скорректирована с учетом мировой ситуации, в том числе по коронавирусу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на онлайн-брифинге 20 января директор проекта Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Ковалев.

Он подчеркнул, что Псков — особенный город, «корень развития» России, поэтому для РАНХиГС было честью работать над стратегией его развития. «В течение года мы приложим усилия, чтобы усовершенствовать документ с учетом мировой ситуации. Прогноз социально-экономического развития страны сделан на три года, а наша стратегия рассчитана на 10 лет. В этом смысле будем ее корректировать, в том числе с учетом коронавируса, с точки зрения интерактивности с населением и бизнесом», - пояснил разработчик стратегии, добавив, что прогноз развития города может измениться с оптимистичного на «осторожный».

«Важно, что у нас есть гарантийный срок, чтоб мы могли ввести ее (стратегию - ред.) в то русло, которое предполагалось с самого начала. Возможно, придется сдвинуть направления развития и найти наиболее эффективные из них, чтоб город получил более значительный толчок для развития. Скорее всего, это будет осторожный прогноз, а не пессимистичный. Это очевидные вещи, против которых возражать сложно», - добавил Сергей Ковалев.

Кроме того, по его словам, в рамках популяризации стратегии планируется провести опросы среди населения. Таже есть планы провести конференции по ключевым направлениям развития Пскова, в том числе по туризму, промышленному развитию, вовлечению в глобальные сети, реализации логистического потенциала города, развития виртуального бизнеса и образовательного хаба.

«Стратегия должна быть пропущена через каждого жителя города. Если каждый воспримет ее как свою, тогда это будет не просто документ, а идеология развития, и под нее мы сможем привлечь инвестиции, потому что она будет воспринята всеми», - подчеркнул разработчик стратегии.

Также Сергей Ковалев добавил, что есть три варианта стратегии — оригинальный, почти на 300 страницах, короткий — на 70 и суперкороткий — на 20.