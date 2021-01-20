Общество

Численность населения Пскова к 2030 году планируется довести до 217 тысяч

Численность населения Пскова к 2030 году планируется довести до 217 тысяч. Такую динамику предполагает реализация стратегии развития города до 2030 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на онлайн-брифинге 20 января председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков.

«Сейчас численность населения составляет 209 тысяч, планируется довести ее до 217 тысяч», - сказал он, добавив, что этой цели планируется достигать комплексно: за счет притока иногородних, повышения рождаемости и развития городской среды, в которой людям будет комфортно жить. «А если им будет комфортно, значит, они будут оставаться в нашем городе и, как следствие, рождаемость будет повышаться», - отметил Марк Степаненков.

Кроме того, в соответствии со стратегией планируется довести численность трудоустроенного населения Пскова с 35% (по состоянию на 2020 год) до 60%. Количество субъектов малого бизнеса, как ожидается, увеличится с 490 до 550, средняя зарплата — до 48 тысяч.

«Эти цифры — лишь верхушка, а внутри нее есть задачи, каким образом всего этого достичь», - резюмировал председатель комитета.