Общество

Маленькая орнитологическая сенсация зафиксирована в Гдове

Маленькая сенсация в истории орнитологических наблюдений зафиксирована в Гдове. О ней сообщает подписчица группы «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте» Ирина Стулова

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«Две серые цапли нынешней зимой в Гдове – это маленькая сенсация в истории орнитологических наблюдений в Псковской области. Необычно снежная и довольно холодная зима после двух подряд предшествующих теплых зим многих пернатых сбила с толку. Приходят сообщения о том, что на северо-западе Смоленской области, например, остались на зиму крапивники и зимородки, причем зимовок последних не наблюдали там уже более 100 лет, - говорится в группе. - Что касается серых цапель, в январе были сообщения о том, что одиночных птиц видели под Псковом и в самом Пскове, везде птицы держались у открытой воды. Свидетельств тому, что цапли зимуют и в Гдове, до вчерашнего дня не было. Удивительно, что они смогли пережить такие крепкие морозы, свидетелями которых мы были совсем недавно».

Серая цапля в Европейской России является самым распространенным видом цапель, встречается на территории от Карелии на севере до Черноморского побережья на юге. Эти птицы – перелетные, зимуют они в основном в тропической Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии. Весной первые цапли прилетают очень рано, часто, когда еще лежит снег и водоемы покрыты льдом.



«С научной точки зрения факт появления зимой серых цапель на северо-западе Псковской области очень интересен. Я знаю, что лет двадцать назад отдельные цапли периодически делали попытки зимовать на юге России, в частности, в Ростове-на-Дону, насколько успешны были такие зимовки даже на юге нашей страны – неизвестно. Есть в последние годы свидетельства зимних встреч с серыми цаплями под Москвой, в Петербурге, Эстонии, Литве, Беларуси», - сообщила Ирина Стулова.



Случаев зимовок серых цапель в районе Псковско-Чудского водоема ранее известно не было. С территории Псковской области орнитологам известно лишь о зимовке одной серой цапли на юго-западе – в национальном парке «Себежский» в течение двух зим подряд – зимой 2005–2006 и 2006–2007 годов.

В черте Гдова есть участки водоемов, не замерзающие даже в сильные морозы, а значит, у этих птиц есть шанс выжить. «До середины марта еще далеко, птицам будет весьма непросто, поэтому, если цапли останутся в городе, вы можете помочь им пережить это суровое время, - отметила Ирина Стулова. - Можно выкладывать мелкую речную или морскую рыбу на лед в качестве подкормки для этих голенастых птиц. Если птицам станет совсем худо, они могут пойти за помощью к людям – будут залетать во дворы жилых домов, ходить по улицам. Пока что птицы не просят помощи у людей, поэтому не нужно их «спасать» – беспокоить, гонять и пытаться поймать».