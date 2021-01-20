Общество

27-килограммовый пряник подарили школьникам в Псковской области

Сувенирный пряник длиной полтора метра и весом 27 килограмм, выполненный в виде самовара, а также тульские пряники стандартного размера подарили учащимся школы в поселке Заплюсье Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе холдинга «Объединенные кондитеры».

«Кондитеры специально выбрали из своего ассортимента оригинальные сладости, чтобы удивить ребят, чтобы они запомнили это событие надолго», - отметили в пресс-службе. Пряники Тульской кондитерской фабрики «Ясная Поляна» были отправлены в сельскую школу в качестве новогодних подарков.

«Выбирая адрес для благотворительной помощи, "Объединенные кондитеры" выбрали маленький удаленный населенный пункт в европейской части России. Так было найдено Заплюсье – рабочий поселок городского типа на границе Псковской и Ленинградской областей, в котором сегодня проживают менее чем 1000 человек. Акция "Объединенных кондитеров" стала важным напоминанием о существовании таких крошечных поселков, в которых живут и трудятся наши соотечественники, и для них доставка сладких сувениров запоминающееся и радостное событие», - рассказали в пресс-службе.

Представители холдинга уверены, что проведенная акция не просто помогла школьникам из маленького удаленного населенного пункта «насладиться знаменитым медовым лакомством на Новый Год», но и позволила «почувствовать внимание столичной компании, которая заботится о своих потребителях и дарит простые и в то же время чудесные моменты».