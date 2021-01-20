Общество

Первая сессия областного Собрания в 2021 году начнется с обсуждения масштабного обрыва электросетей

Первая в 2021 году сессия областного парламента назначена на 28 января и пройдет в двух залах, связанных системой ВКС. Впервые после длительного перерыва заседание начнется с парламентского часа. Такое решение принял 20 января Совет Собрания, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В повестке январской сессии всего 9 вопросов. Депутаты рассмотрят предложенный губернатором Михаилом Ведерниковым новый порядок сопровождения инвестпроектов, изменения антикоррупционного законодательства, разработанные прокуратурой, вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса, инициированный общественной палатой. Голосование по кандидатуре мирового судьи одного из участков в городе Великие Луки потребует очного присутствия на сессии всего депутатского корпуса.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов предложил с учетом небольшой повестки вернуться после длительного перерыва к формату парламентского часа и посвятить его вопросу надежности электроснабжения региона. «В новогодние праздники значительная часть области осталась без света, был настоящий шквал жалоб. Понятно, что чрезвычайную ситуацию вызвали неблагоприятные погодные условия, но они не должны приводить к таким масштабным отключениям и настолько длительным срокам восстановления», - обратился к коллегам Александр Котов.

«Дело в содержании сетей, - согласился с замечанием спикера заместитель председателя Борис Полозов. - Линии проходят через лес и десятилетиями не расчищались». Еще один заместитель спикера Юрий Сорокин обратил внимание на отсутствие нормальной проходимой техники в распоряжении энергетиков: «Техника застревает, в итоге бригады добираются пешком, теряют время».

Александр Котов напомнил о том, что раньше в районах области было больше аварийных бригад, которые могли оперативно реагировать на обрывы, но после проведенной в электросетевой компании оптимизации ресурсов, очевидно, не хватает - ни человеческих, ни технических.

«8,5 тысяч населенных пунктов, самая большая протяженность сетей и самые большие затраты на эксплуатацию. С точки зрения коммерческой деятельности действия по оптимизации расходов понятны, но ремонтировать в итоге некому», - констатировал Александр Котов. Председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов при этом обратил внимание на самый высокий тариф на электроэнергию в Псковской области, который объясняется как раз высокими затратами на содержание сетей. «Хочется понять, как он формируется. Особенно с учетом, что в последние десять лет протяженность сетей не меняется, а опоры зачастую годами стоят без проводов», - отметил депутат.

Вице-спикер Виктор Остренко предложил также запросить информацию о взаимодействии энергетиков с единой диспетчерской службой.

Александр Котов предложил пригласить на сессию руководителя электросетевой компании, который смог бы дать компетентные ответы на эти и другие вопросы, связанные с отсутствием электроснабжения в первые дни января. «Формально мы должны заслушивать представителя исполнительной власти, но все понимают, что по факту ситуация зависит от энергетиков», - уточнил Александр Котов. Также по просьбе спикера к обсуждению будет приглашена руководитель комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко.

Напомним, предшествующее обсуждение в формате парламентского часа проходило в марте прошлого года и было посвящено мерам по предупреждению распространения коронавируса в Псковской области. С тех пор пленарные заседания изменили формат с учетом противоэпидемических требований и не включали в повестку ни парламентский час, ни фракционные выступления.