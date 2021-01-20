Общество

Коты защитят главную новогоднюю елку Пскова от мышей

Коты будут следить за целостностью демонтированной праздничной ели Пскова, сообщается в группе «Вестник Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Искусственное дерево разберут на части, которые затем разместят на специальных стеллажах в хорошо отапливаемом помещении. После двухнедельной просушки ель упакуют в ящики и оставят до декабря. Как отметили в компании, ответственной за хранение новогодних украшений, следить за тем, чтобы ее не повредили мыши и крысы, будут «принятые в штат» два кота.

Напомним, на протяжении многих лет главная псковская ель была искусственной. Стоит ли в 2021 году устанавливать натуральную или нужно продолжить установившуюся традицию, теперь предстоит определить горожанам.