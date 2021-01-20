Общество

Смена руководства ФАС не принесла потрясений - Ольга Милонаец

После смены руководства ФАС на федеральном уровне резко ничего в работе ведомства не изменилось. Однако есть определенная смена кадрового состава. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Подбирается новый кадровый состав. В некоторых регионах меняются руководители, например, в УФАС Санкт-Петербурга. Это наше опорное управление, именно оно рассматривает и обобщает практику Северо-Западного региона. Нам жаль, ведь это был квалифицированный сотрудник. Видимо, поступило предложение, от которого он не смог отказаться», - рассказала гость студии.

«Артемьевская кадровая скамейка была очень сильной», - добавила она.

Напомним, в ноябре 2020 года в ФАС произошла смена руководства: с должности главы ведомства ушел Игорь Артемьев, уступив кресло бывшему вице-губернатору Петербурга Максиму Шаскольскому.

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«Потрясений никаких после смены руководства антимонопольного ведомства мы не испытали. Новый глава ФАС продолжил политику единообразия практики, чтобы на территории всей страны принимались одинаковые решения, а антимонопольное регулирование было для всех понятным. Мы не привыкли работать с колес, мы работаем планово и постепенно. Мы знаем, что будем делать завтра и послезавтра. Мы влияем на экономику, поэтому мы категорически против резких движений в отношении бизнеса и наших граждан», - отметила Ольга Милонаец.

Она также уточнила, что сама пока не планирует покидать свой пост.