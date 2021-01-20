Общество

Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 12-летней псковички

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 12-летней псковички Анны Мазур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По поручению псковского сенатора современный планшет, о котором мечтала девочка, вручила секретарь городского отделения партии, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» и глава города Елена Полонская.

«Мы очень счастливы, что такое большое желание нашей Ани наконец-таки исполнилось. Теперь у нас есть помощник, который поможет Ане осваивать новые методики альтернативной коммуникации. Огромное спасибо нашему волшебнику, Деду Морозу», - поделилась впечатлениями мама девочки Ирина Мазур.

«Андрей Анатольевич уделяет пристальное внимание нашим детям, заботится о них. Он принимает участие в доброй акции и исполняет желания юных псковичей», - отметила Елена Полонская. Она подчеркнула, что в этом году много волонтеров, в том числе партийцев, активно присоединились к всероссийской акции «Елка желаний».

Губернатор региона Михаил Ведерников и секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский исполнили сразу несколько детских желаний. Андрей Турчак стал Дедом Морозом для восьми жителей Псковской области, добавили в пресс-службе.