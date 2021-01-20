Общество

Псковские конвоиры отмечают профессиональный праздник

День специальных подразделений УИС по конвоированию отмечается сегодня, 20 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

История конвойной службы в России началась с указа императора Александра III от 20 января 1886 года, которым предписывалось сформировать 567 специальных конвойных команд, освободив регулярные войска от обязанности сопровождать арестантов.

Уголовно-исполнительной системой Минюста России функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, приняты от внутренних войск МВД с 1 января 1999 года.

В результате реорганизации роты розыска, конвоирования и обеспечения УИН Минюста России по Псковской области и войсковой части 6718 Внутренних войск МВД РФ, в соответствии с приказом МЮ РФ от 11 декабря 1998 года №182 «О создании специальных подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ» в Псковской области было создано специальное подразделение по конвоированию.

Весь автотранспорт оборудован современными системами видеонаблюдения и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которые позволяют в режиме реального времени контролировать передвижение по маршрутам. Автосалоны оснащены видеорегистраторами, позволяющими отслеживать поведение в пути спецконтингента, кондиционерами и автономными системами отопления, а также устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

Побегов при конвоировании за все эти годы не допущено.

«Добиваться хороших результатов может только дружный, сплоченный коллектив, работающий как одна команда. Сотрудники отдела ежедневно с честью и профессионально выполняют поставленные перед ними задачи, строго соблюдая закон. В отрыве от основного места дислокации они выполняют важную и ответственную работу, ежедневно находясь лицом к лицу с теми, кто преступил закон, - подчеркнули в управлении. - Руководство УФСИН России по Псковской области поздравляет весь личный состав и ветеранов отдела по конвоированию с профессиональным праздником и желает успехов в дальнейшей службе».