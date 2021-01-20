Общество

Около 250 волков убили в Псковской области в 2020 году

Около 250 волков убили в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: газета «Заря»

«Численность волков в Псковской области достаточно высокая, - отметил он. - За прошлый год у нас добыто порядка 250 волков. Сейчас погода благоприятствует, добыча идет»

Виктор Мусатов пояснил, что комитет отслеживает информацию о появлении волков на территории населенных пунктов. «Работа ведется», - подчеркнул он.

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Охотникам после отстрела волков выплачивается соответствующее денежное вознаграждение, добавил Виктор Мусатов.