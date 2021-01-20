Общество

До +2 потеплеет в Псковской области 21 января

Потепление ожидается в Псковской области 21 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, завтра ожидается облачная погода. Днем прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, ночью - снег, слабая метель.

Также синоптики предупреждают жителей региона о гололедице на дорогах.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений, ночью со скоростью 8-13 м/сек, днем - 5-10 м/сек.

Температура по области ночью составит -14…-9 градусов ºС, днем: -3…+2 градусов ºС.

Атмосферное давление будет низким.