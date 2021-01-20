Общество

Проектирование расчистки реки Псковы и Чудского озера завершат в 2022 году

Проектные работы по расчистке реки Псковы и Чудского озера завершат в 2022 году. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приступили к проектированию работ по двум направлениям, - отметил он. - Первое - это расчистка реки Псковы в пределах города Пскова. Второе - это расчистка Чудского озера. Конкурсные процедуры уже проведены, победитель конкурса определен, сейчас идет подписание контракта». Завершат проектирование в 2022 году.

Виктор Мусатов рассказал, что в связи с образовавшейся экономией планируется провести проектные работы по расчистке реки Великой в Опочке.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Псковской области».