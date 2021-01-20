Общество

Уполномоченный по правам человека судится с одним из органов власти Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов 20 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о судебном разбирательстве с одним из органов государственной власти.

По его словам, в минувшем году впервые не было отмечено роста количества жалоб (напротив, число обращений сократилось на 10 процентов), при этом их качество, по оценке омбудсмена, ухудшилось. «По ряду случаев нам приходилось месяц в деятельности отрывать на проведение проверок, - рассказал Дмитрий Шахов. - К сожалению, мы увидели безапелляционное отношение ряда органов государственной власти субъекта к нашим обращениям, а по некоторым случаям еще и к нашим рекомендациям, которые направлены на восстановление прав граждан».

«По одному из дел мы вынуждены судиться с органами власти, чтобы защитить права граждан. Хотя власти совершенно очевидно, что ломать копья здесь совершенно не стоит. Если вынудят, пойдем в любом случае до Верховного суда», - продолжил уполномоченный. «Ситуация в некоторых случаях показала, что роль чиновника и самомнение о себе не соответствуют тем функциональным обязанностям, которые на него возложены. Факт не очень приятный, вся сущность чиновника в собирательном понимании была выявлена», - добавил Дмитрий Шахов.

Сообщать подробности данного дела омбудсмен не стал, чтобы «исключить возможные разговоры о воздействии на суд». Однако он пообещал рассказать о ситуации после завершения рассмотрения дела в суде.

Дмитрий Шахов также напомнил, что к нему можно обратиться с жалобой на действия и решения органов власти. В том числе к уполномоченному по правам человека в Псковской области можно записаться на прием в видеоформате.