Общество

Поставленные в псковскую детскую музыкальную школу стулья не содержат заявленного пуха

Одна из экспертиз стульев, поставленных в детскую музыкальную школу №1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове в рамках госконтракта, показала, что они не содержат заявленного лебяжьего пуха. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец.

По ее словам, результаты этой экспертизы были представлены на одном из судебных заседаний, где рассматривался вопрос о необходимости расторжения контракта на поставку мебели.

«Теперь нам говорят, что это даже хорошо, что его нет – у детей не будет аллергии», - возмутилась гость студии.

Смотрите также Дело о стульях для музыкальной школы Пскова направлено в суд

Она подчеркнула, что УФАС России по Псковской области будет добиваться расторжения контракта по поставке мебели в детскую музыкальную школу №1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове.

Гость студии также уточнила, что антимонопольное ведомство обращалось в контрольное управление города Пскова с просьбой провести проверку ценообразования по контракту. Там в свою очередь пришли к выводу, что обоснование максимальной начальной цены контракта проведено с грубыми нарушениями.

«Мы не силовики, мы не ловим преступников. Мы контрольно-надзорный орган, который в силу своих обязанностей должен был проконтролировать эту закупку, поскольку поступило соответствующее обращение. Я хочу, чтобы казна получила обратно излишне переплаченные деньги. Поэтому мы и добиваемся того, чтобы признать сделку недействительной. Дальше уже будут разбираться правоохранители», - заключила Ольга Милонаец.