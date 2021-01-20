Общество

Названы напитки, помогающие снизить артериальное давление

Медики назвали четыре напитка, помогающие снизить артериальное давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Быстрее всего с этой задачей справится свекольный сок: он нормализует давление уже спустя несколько часов после употребления. Наилучший эффект оказывает сок сырой свеклы, однако употребление этих овощей в вареном виде тоже должно улучшить самочувствие.

Специалисты отмечают, что томатный сок также снижает высокое артериальное давления и уровень холестерина. Согласно исследованиям, если регулярно употреблять этот напиток в течение долгого времени, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики также отметили пользу настоя чайного гриба, богатого пробиотиками, а также красного чая из гибискуса, снижающего систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 7,58 миллиметра ртутного столба и 3,53 миллиметра ртутного столба соответственно.