Пыталовский должник заплатил более 500 тысяч рублей для получения загранпаспорта

Житель Пыталово оплатил задолженность на общую сумму более 500 тысяч рублей, чтобы получить заграничный паспорт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В отделении судебных приставов по Островскому и Пыталовскому району в отношении мужчины находилось два исполнительных производства о взыскании кредитной задолженности на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. В отношении гражданина и его имущества вынесли ряд запретов и ограничений, в том числе ограничение в праве выезда за пределы России.
Несмотря на это, он подал документы для оформления заграничного паспорта. Мужчине разъяснили, что в выдаче паспорта ему будет отказано из-за имеющегося ограничения на выезд за пределы страны.
После этого житель Пыталово нашел деньги для оплаты задолженности в полном объеме. Кроме того, он оплатил исполнительский сбор в размере 41 тысячи рублей. В настоящее время все запреты и ограничения с мужчины сняли.